اتهام شاب في جريمة قتل أمير عبد القادر من الطيبة

نسبت النيابة للمتهم في لائحة الاتهام بنودا خطيرة بينها "القتل بعد التخطيط، وحيازة سلاح غير القانوني، ومحاولة عرقلة إجراءات التحقيق، والقيادة بدون رخصة".

قدمت النيابة العامة، صباح اليوم الأحد، إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، لائحة اتهام ضد شاب (33 عاما) من الطيبة نسبت إليه الضلوع في جريمة قتل الشاب أمير عبد القادر من المدينة، في تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الشاب لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

كما وجهت النيابة للمتهم في لائحة الاتهام بنودا خطيرة بينها "القتل بعد التخطيط، وحيازة سلاح غير القانوني، ومحاولة عرقلة إجراءات التحقيق، والقيادة بدون رخصة".

ووفقا للائحة الاتهام فإن "المتهم خطط لقتل الضحية أمير عبد القادر برفقة شخص لم تعرف هويته، بسبب خلاف وقع بينهما في ذات اليوم".

وأشارت النيابة في لائحة الاتهام إلى أن "المتهم قام بالتزود بمركبة مسروقة، قام بتغيير لوحتي الترخيص الخاصتين لها، ومسدس من عيار 9 ملم. وفي يوم الجريمة قام بتعقب مركبة الضحية، وحين وصول إلى محطة الوقود، اقترب المتهم من الضحية وهو داخل مركبته، أطلق الرصاص عليه من مسافة قريبة، اصابت 6 رصاصات الجزء العلوي من جسده".

وأكدت أن "المتهم والشخص الآخر، بعد هروبهما اصطدما بمركبتين، ومن ثم توجها إلى منطقة سهلية في مدينة قلنسوة، حيث أضرما النار بالمركبة التي استخدماها في جريمة إطلاق النار".