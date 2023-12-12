الهيئة الطلابية المشتركة في جامعة تل أبيب تعقد اجتماعا مع إدارة الجامعة تحضيرا لافتتاح العام الدراسي

عقدت الهيئة الطلابية المشتركة في جامعة تل أبيب اجتماعًا أمس، الإثنين، مع إدارة جامعة تل أبيب، والذي يأتي تحضيرًا لافتتاح السنة الدراسية في ظل حالة الحرب والتحريض المستمر على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وقطاع الطلاب بشكل خاص، وفي ظل الدعوات المستمرة لأقطاب يمينية عنصرية باستهداف الطلاب العرب والتحريض عليهم.

طرح مندوبو الحركات الطلابية العربية تقريرًا شاملًا حول وضع الطلاب العرب في ظل حالة الطوارئ التي نعيش فيها، والتي فيها نسبة كبيرة من الطلاب لا يشعرون بالأمان للعودة للجامعة والحرم الجامعي في ظل هذه الأجواء والإجراءات التي اتخذت بحقهم بشكل غير قانوني، كما في ظل ظاهرة التسليح التي تنتشر في المجتمع الإسرائيلي وداخل الجامعات، والتي تعرض الطلاب للخطر وتجعل الحرم الأكاديمي مرتعًا للسلاح والمسلحين وليس للعلم والتعليم كما هو معهود عليه في المعاهد الأكاديمية بالعالم.

وأكدّ مندوبو الحركات الطلابية على أهمية وقف التحريض على الطلاب العرب ومحاسبة الذين يساهمون في هذه الحالة الهستيرية الموجودة حاليًا، كما طالبوا بتحمل الجامعة المسؤولية على أمن رأمان الطلاب في ظل هذا الجو التحريضي، كما الحفاظ على حرم جامعي ديمقراطي يتيح حرية التعبير عن الرأي وألا يكون هناك أي ملاحقة ومحاصرة للتعبير عن أي موقف سياسي وأخلاقي ضد الحرب والعدوان على أبناء شعبنا في غزة من قبل الطلاب العرب.

وختم مندوبو الحركة الطلابية بالقول إنهم يعملون بحرص ومسؤولية على الحفاظ على أمن وأمان الطلاب واتخاذ كافة الخطوات والعمل من خلال كل الإمكانات المتاحة من أجل عدم الاستفراد بطلابنا وإتاحة العودة للسنة الدراسية وتوفير الأمن والأمان لطلابنا للاستمرار في تحقيق إنجازاتهم الأكاديمية والعلمية التي نعتز بها دون التخلي عن انتمائنا وهويتنا.

شارك من إدارة الجامعة كل من: رئيس الجامعة، أريئيل بورات، ونائبة رئيس الجامعة، بروفيسور نيتاع زيف، ورئيس لجنة التوجيه لدعم الطلاب العرب، بروفيسور يوسف مشهراوي، ورئيس القسم الأكاديمي، بروفيسور مارك شطيف، وكاميليا دراوشة عن قسم التنوع الاجتماعي والمساواة. وشارك عن الحركات الطلابية العربية: أحمد فقرا عن كتلة رؤيا، وأحمد جبارين وملك أبو الهيجاء عن جفرا - التجمّع الطلابيّ، ورازي نصار ودافيد مارتال عن الجبهة الطلابية، وسعيد كبها عن أوتاد، ولؤي كيال وأحمد أبو حسين عن منتدى الحقوق، ويوسف طه عن الهيئة المشتركة للكتل الطلابية.