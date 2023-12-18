إصابة خطيرة لعامل في مصنع بالجليل

أسفر حادث عام في مصنع بمنطقة الجليل الأسفل، اليوم، عن إصابة خطيرة لعامل في الخمسينيات من العمر، نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

أصيب عامل، يبلغ من العمر 45 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة، اليوم الإثنين، جراء تعرضه لإصابة من جسم ثقيل خلال عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية (كيدمات هجليل)، الواقع في منطقة الجليل الأسفل بالقرب من شارع 77.

وقام طاقم تابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" الذي تم استدعاؤه إلى مكان الحادث بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مركز الشمال الطبي (بوريا) وهو في حالة خطيرة ويعاني إصابة في الصدر.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.