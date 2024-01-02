8 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

أسفر حادث طرق وقع على شارع رقم 40 بمحاذاة تقاطع طرق (بلوغوت) في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن 8 إصابات بينها خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب ثمانية أشخاص بجروح، إحداها خطيرة، من جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 40 بمحاذاة تقاطع طرق (بلوغوت) في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيحود هتسلا) في منطقة الجنوب بأن "الطواقم الطبية قدمت العلاجات الأولية لثمانية أشخاص يعانون إصابات متفاوتة في حادث سير وقع على شارع رقم 40 بالقرب من مفترق بلوغوت".

وقال مسعف من اتحاد الإنقاذ إن "الحديث يدور عن حادث طرق بين جرار ومركبة لنقل الركاب. بمساعدة مسعفين آخرين، قدمنا ​​العلاج الطبي لشابين يبلغان من العمر حوالي 20 عاما، أحدهما في حالة خطيرة، والآخر في حالة متوسطة، وستة مصابين آخرين في حالة طفيفة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.