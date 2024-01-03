اعتقال شابين من البعنة بشبهة التهديد والابتزاز

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، شابين من قرية البعنة بعد أن نسبت إليهما شبهة تهديد وابتزاز صاحب محل تجاري من منطقة الجليل، شمالي البلاد.

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، شابين في العشرينيات من عمريهما من قرية البعنة، صباح اليوم الأربعاء، بشبهة تهديد وابتزاز صاحب محل تجاري من منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "التحقيق في هذه القضية بدأ قبل عدة أشهر، وتم صباح اليوم اقتحام منزلي المشتبه بهما واعتقالهما، وذلك بتعاون بين محققي وحدة لاهف 433 وعناصر من وحدة حرس الحدود وعناصر من مركز الشرطة في مجد الكروم، إذ تمت إحالة المشتبهين للتحقيق".

وأضافت أنه "ستقرر الشرطة بعد انتهاء التحقيق في أمر عرض المشتبه بهما على محكمة الصلح في الناصرة لطلب تمديد اعتقالهما".