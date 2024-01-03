مصرع عامل من طرعان في منطقة صناعية قرب طبرية

أسفر حادث عمل وقع في منطقة (كيدمات هجليل) الصناعية، بالقرب من مدينة طبرية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن مصرع عامل، في الأربعينيات من العمر.

لقي عامل من قرية طرعان مصرعه نتيجة حادث عمل في منطقة (كيدمات هجليل) الصناعية، بالقرب من مدينة طبرية، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيحود هتسلا) في المنطقة الشمالية بأن "عاملا (حوالي 35 عاماً) لقي مصرعه بحادث عمل في منطقة كيدمات هجليل الصناعية".

وقال مسعفان من اتحاد الإنقاذ إنه "قيل لنا أن حاوية سقطت على العامل وسحقته حتى الموت. ولسوء الحظ، اضطروا إلى إعلان وفاته في مكان الحادث بسبب طبيعة الإصابات الخطيرة التي أصيب بها وعانى منها".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.