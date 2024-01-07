اعتقال عمال من الضفة ومشغلهم وإغلاق إداري لمحل تجاري في يركا

وفقا للشرطة فإنها ضبطت في مخبز بقرية يركا، ثلاثة عمال من سكان الضفة الغربية عملوا وباتوا في المكان دون تصريح نهاية الأسبوع، واعتقلت مشغلهم.

أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلا تجاريا في قرية يركا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بأمر إداري لمدة 30 يوما.

ووفقا للشرطة فإنه "تم فرض أمر إغلاق على محل تجاري في قرية يركا شغّل ووفّر المبيت لعمال بدون تصاريح قانونية".

وأضافت أن "قائد منطقة الساحل، داني ليفي، وقّع على أمر إغلاق لمدة 30 يومًا لمحل تجاري في قرية يركا كان قد شغّل ووفّر المبيت لعمال من الضفة الغربية بدون تصاريح قانونية".

وأشارت إلى أنه "كجزء من إنفاذ الشرطة المستهدف ضد مخالفات التشغيل والنقل وتوفير المبيت للمقيمين غير القانونيين، والتي قد تشكل نقطة انطلاق لأنشطة غير قانونية، تنفذ الشرطة ضوابط صارمة على الأعمال التجارية في المنطقة وفي الأماكن الرئيسية".

وختمت الشرطة بالقول إنه "خلال ذلك، ضبطت عناصر للشرطة من مركز الجليل الغربي مع عناصر من وحدة حرس الحدود في مخبز بقرية يركا، ثلاثة عمال من سكان الضفة الغربية الذين عملوا وباتوا في مكان دون إذن في إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على أحد رجال الأعمال لاستجوابه بشبهة تشغيل وإيواء عمال بدون تصاريح قانونية".