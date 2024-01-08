الهيئة الطلابية المشتركة: النقابة الطلابية تحرض على الطلاب العرب وتقود نحو التصعيد في الجامعات

حذرت الهيئة الطلابية من الخطوات التي أعلنت عنها النقابة الطلابية في جامعة حيفا بشكل خاص، والتي تساهم في تعكير الأجواء وزيادة التوتر في الجامعة بين الطلاب العرب واليهود وتدعم قرارات عنصرية غير قانونية قامت بها جامعة حيفا ضد الطلاب العرب

حذرت الهيئة الطلابية المشتركة من التحريض المستمر الذي تقوده النقابة الطلابية سواء القطرية أو في جامعة حيفا ضد الطلاب العرب، ودعوتها إلى زيادة السلاح وعسكرة الأحرام الجامعية بالكامل التي تأتي وفقا لعقلية عنصرية وانتقامية تتعامل مع الطلاب العرب كأعداء وتهدر دمهم وتبيح استمرار هذا التحريض ضد 20% من الطلاب العرب في المعاهد العليا الإسرائيلية؛ حسبما جاء في بيان لها.

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وقالت إن "موقف النقابة الطلابية هو جزء من الجو الانتقامي والعدائي لكل من هو عربي وفلسطيني والذي تقوده الحكومة الإسرائيلية ويحصل على شرعية ودعم واسعين في المجتمع الإسرائيلي، وإن استمرار التحريض على الطلاب العرب منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر له إسقاطات جدية ومن الممكن أن يقود إلى تصعيد داخل الجامعات وهو ما حذرنا منه في البداية".

وأضافت الهيئة الطلابية، أن "النقابة الطلابية هي نقابة لليهود فقط، وتتعامل بعدوانية مع الطلاب العرب وتساهم في زيادة التحريض عليهم، وبهذا لا يمكن لها أن تكون ممثلة للطلاب العرب كما ادعت على مدار سنوات طويلة، وهو ما أكد عليه الطلاب العرب في الاستطلاع الذي قامت به الهيئة الطلابية والذي رأت فيه نسبة أكثر من 90% من الطلاب العرب أن النقابة الطلابية لا تمثلهم، وهو ما يأتي نتيجة لهذا التحريض الفاشي الذي يقوده رئيس النقابة وتتبناه فروع النقابات في مختلف الجامعات والكليات".

كما حذرت الهيئة الطلابية من الخطوات التي أعلنت عنها النقابة الطلابية في جامعة حيفا بشكل خاص، والتي تساهم في تعكير الأجواء وزيادة التوتر في الجامعة بين الطلاب العرب واليهود وتدعم قرارات عنصرية غير قانونية قامت بها جامعة حيفا ضد الطلاب العرب، وسيلي ذلك خطوات عملية من قبل الهيئة تجاه هذه الخطوات العدائية للطلاب العرب الذين يشكلون أكثر من 40% في جامعة حيفا.

وختمت الهيئة بيانها بدعوة الطلاب العرب إلى "عدم التعاطي مع كل محاولات الاستفزاز ووضعنا بخانة الاتهام والتصرف بمسؤولية عالية وتعزيز العمل الجماعي الوحدوي المشترك والالتفاف حول الحركات الطلابية والهيئة الطلابية لصدّ هذه الحملة التحريضية العنصرية على الطلبة العرب في الجامعات، وكونها ترفض عسكرة الأحرام الجامعية التي لها أن تؤجج الأمور وتقود إلى تصعيد خطير".