هدم منزل ومخزن في قرية الفرعة

كان صاحب المنزل والمخزن اللذين تم هدمهما، قد بناهما من الصفيح ولوحات البناء الخفيفة، إذ أقدمت الجرافات والآليات على هدمهما بشكل تام.

هدم في قرية الفرعة، اليوم

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، منزلا ومخزنا بذريعة البناء دون ترخيص، يعودان لأحد السكان في قرية الفرعة شرق بلدة كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي اعتُرف بها في العام 2006.

ونُفذّ الهدم وسط حراسة مشددة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ومُنع الأهالي من الاقتراب من مكان الهدم خلال ذلك.

وكان صاحب المنزل والمخزن اللذين تم هدمهما، قد بناهما من الصفيح ولوحات البناء الخفيفة، إذ أقدمت الجرافات والآليات على هدمهما بشكل تام.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعترفت بقرية الفرعة في العام 2006، لكن لغاية اليوم لا يزال سكانها يعيشون في مساكن وخيام متواضعة، في ظل منع أهالي القرية من التوسع والبناء.

ويسكن في قرية الفرعة نحو 5 آلاف مواطن في ظروف حياتية صعبة وانعدام البنى التحتية المناسبة، في ظل تشديدات السلطات الإسرائيلية على الأهالي.