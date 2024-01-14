ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ11.5 سم

يستدل من معطيات سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية شهد ارتفاعا بـ11.5سم إضافية، صباح اليوم الأحد، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة خلال الساعات الأخيرة.

سجّل منسوب بحيرة طبرية ارتفاعا بـ11.5سم إضافية، صباح اليوم الأحد، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة خلال الساعات الأخيرة؛ وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه.

وبحسب معطيات القياسات التابعة لسلطة المياه فإن منسوب مياه بحيرة طبرية الآن 211.22-. وذكرت سلطة المياه أن المنسوب أصبح الآن 2.42 متر عن الخط الأحمر العلوي.

وتتوقع السلطة أن يواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بسنتيمترات أخرى بفعل هطول الأمطار الغزيرة.

وتُعدّ بحيرة طبرية عذبة المياه، ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الإفريقي.

وفي سياق متصل، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الأحد، إذ يكون الجو غائما، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا. وتهطل الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق.