مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين في حوادث طرق

لقي أربعة أشخاص مصارعهم وأصيب آخرون في حوادث طرق وقعت في مناطق مختلفة بالبلاد خلال الساعات الأخيرة.

وفي التفاصيل، لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون في حادث سير وقع، صباح اليوم الأحد، على شارع رقم 34 بالقرب من مفرق (إيرز). وتبين من التحقيقات الأولية أن إحدى المركبات صدمت سيارة كانت، على ما يبدو واقفة، على جانب الطريق.

وبعد تلقي البلاغ، وصل مسعفون من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى مكان وقوع حادث بين مركبتين، وأقروا وفاة شاب في العشرينيات من عمره، إذ لم تظهر عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة بعد إصابته بجروح بالغة الخطورة، كما قاموا بنقل خمسة مصابين آخرين، شاب يبلغ من العمر نحو 18 عاما مصاب بجروح خطيرة، إصابة في الرأس، ثلاثة آخرين تتراوح أعمارهم بين 30-60 عاما، وصبي يبلغ 16 عاما في حالة متوسطة، إلى مستشفى (برزيلاي) في مدينة (أشكلون) عسقلان.

وفي حادث ثان، لقي رجل وامرأة في الخمسينيات من العمر، الليلة الماضية، مصرعيهما، في حادث سير قرب مفرق عتليت، نتيجة اصطدام شاحنة بسيارة.

وفي حادث آخر، وقع الساعة 08:48 في منطقة جلبوع، لقيت عابرة سبيل مصرعها بعد أن صدمها قطار بالقرب من محطة للقطار في مدينة العفولة.

وأفاد مسعفون من "نجمة داود الحمراء" بوجود امرأة، تبلغ من العمر 40 عاما، لا تبدو عليها علامات تدل بأنها على الحياة وأقروا وفاتها على الفور في المكان.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفات للتحقيق في حوادث الطرق المذكورة.