مصرع شاب في حادث طرق بالنقب

أسفر حادث طرق وقع على شارع رقم 6 بالقرب من بلدة (لهافيم) في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن مصرع شاب، في الثلاثينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

لقي شاب، يبلغ من العمر 25 عامًا، مصرعه اليوم، الأحد، في حادث طرق على شارع رقم 6 بالقرب من بلدة (لهافيم) في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وذكرت طواقم الطوارئ أن الضحية كان محاصرًا في سيارته فاقدًا للوعي، وبعد عمليات معقدة لإنقاذ حياته، لم يكن أمام الطاقم الطبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" سوى إقرار وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن هذه الضحية الخامسة في حوادث الطرق التي وقعت في مناطق مختلفة بالبلاد، خلال الساعات الأخيرة.