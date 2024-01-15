إصابة خطيرة لعامل في منطقة تل أبيب

أسفر حادث عمل في منطقة تل أبيب وقع صباح اليوم، الإثنين، عن إصابة خطيرة لعامل، نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

أصيب عامل (40 عاما) بجروح خطيرة خلال عمله في ورشة بناء في شارع (تيروش) بمدينة رمات هشارون في منطقة تل أبيب، صباح اليوم الإثنين.

وقدم الطاقم الطبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقله إلى مستشفى (بلينسون) في مدينة بيتح تكفا لاستكمال العلاج، حيث كان يعاني من إصابات متعددة في جسده.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.