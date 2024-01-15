هدم منزلين في اللد ودهمش

قامت آليات وجرافات بلدية اللد بحماية قوات من الشرطة بهدم ما تبقى من منزل تعود ملكيته لعائلة أبو زايد في المدينة، ومبنى لعائلة أبو سِلمي في قرية دهمش الواقعة بين اللد والرملة، بذريعة البناء دون ترخيص.

هدمت آليات وجرافات بلدية اللد بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ما تبقى من منزل تعود ملكيته لعائلة أبو زايد في حي المحطة بمدينة اللد، ومبنى لعائلة أبو سِلمي في قرية دهمش الواقعة بين اللد والرملة، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة طوقت المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول إلى المكان قبل وخلال الهدم.

ولم تكتف السلطات بقيام صاحب المنزل بهدم بيته بعد صدور قرار المحكمة فداهمت، صباح اليوم، المنطقة وهدمت ما تبقى من المنزل في اللد.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد والرملة ويافا وسخنين وحرفيش والشيخ دنون وجسر الزرقاء وقرى عربية في منطقة النقب وغيرها.