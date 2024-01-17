اعتقال شابتين من حورة بادعاء "خط عبارات وتمزيق أعلام إسرائيلية" في مدرسة يهودية

جاء اعتقال الشابتين بعد أن قالت الشرطة إنها "فتحت تحقيقا في بلاغ تلقته بالأمس حول كتابة عبارات على لوح في أحد صفوف المدرسة".

اعتقلت الشرطة شابتين (19 و21 عاما) من بلدة حورة بادعاء "خط عبارات وتمزيق أعلام إسرائيلية" في مدرسة يهودية ببلدة "ميتار" المجاورة لحورة في النقب.

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وجرى اعتقال الشابين من قبل الشرطة بعد التحقيق معهما، فيما من المزمع أن يتم إحالتهما إلى المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق.

وجاء اعتقال الشابتين بعد أن قالت الشرطة إنها "فتحت تحقيقا في بلاغ تلقته بالأمس حول كتابة عبارات على لوح في أحد صفوف المدرسة".

وذكرت الشرطة أنه "في إطار التحقيق تبين أنه في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر، عُثر على أعلام إسرائيلية ممزقة في أحد الصفوف بمدرسة في ’ميتار’، بالإضافة إلى كتابات تعاطف وثناء على صفحات بالصف من بينها ’تحرير غزة’ و’فلسطين حرة’".

وقالت إنه "بعد تلقي البلاغ وجمع الأدلة والقرائن والشهادات آنذاك، جرى التعقب وراء مشتبهتين من سكان بلدة حورة بالضلوع في الحادثة".