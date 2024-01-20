كفر قرع: مصرع شاب في حادث طرق على شارع 6

أسفر حادث طرق على شارع 6 عن مصرع شاب من كفر قرع وإصابة آخر بجراح خطيرة من جراء اصطدام سيارة بحاجز حديدي.

من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)

لقي الشاب محمد مروان مصاروة (19 عاما) من كفر قرع مصرعه في حادث طرق وقع على شارع 6 باتجاه الجنوب فجر اليوم، السبت.

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كما أسفر الحادث عن إصابة شاب آخر (20 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة.

الفقيد محمد مصاروة

وفي التفاصيل، فإن حادث الطرق نجم عن اصطدام سيارة بحاجز حديدي على شارع 6 قرب باقة الغربية، ما أسفر عن مصرع الشاب من كفر قرع وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وأحيل المصاب إلى مستشفى "هيلل يافة" لاستكمال العلاج وهو بحالة خطيرة ومستقرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.