إصابة خطيرة لعامل في كفار سابا

أسفر حادث عمل في "كفار سابا" عن إصابة شخص بجراح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شخص، يبلغ 49 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء إصابته خلال عمله في "كفار سابا" بمنطقة تل أبيب، اليوم الإثنين.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، حيث عانى جروحا خطيرة في أطراف جسده.

وقال مضمدان من المكان، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا المصاب وهو بوعيه وعانى جروحا في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.