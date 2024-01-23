مصرع شاب وإصابة آخر في حادث طرق قرب كفر قاسم

أسفر حادث طرق وقع قرب كفر قاسم عن مصرع شاب وإصابة آخر بجراح متوسطة، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

لقي شاب، يبلغ 35 عاما من العمر، مصرعه وأصيب شاب آخر بجراح متوسطة في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 444 قرب مدينة كفر قاسم، مساء الثلاثاء.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه الخطيرة فيما قدمت العلاجات الأولية لمصاب آخر عانى جروحا متوسطة في أطراف جسده وصدره.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وقال المضمد فادي حمدان، إن "الحديث يدور عن حادث صعب بين مركبتين، حيث كان سائق إحدى المركبتين فاقدا للوعي وعانى جروحا خطيرة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان، فيما عانى سائق المركبة الأخرى من جراح في الرأس وأطراف جسده".

وجاء في بيان للشرطة، أنها باشرت التحقيق في حيثيات الحادث بين سيارة خصوصية بعد سرقتها من "بيتح تيكفا" وأخرى تجارية.

وقالت إن الحادث أسفر عن مصرع سائق السيارة التي جرى سرقتها فيما لم تعرف هويته بعد، بينما أصيب سائق المركبة الأخرى بجراح متوسطة.