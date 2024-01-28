إصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفر قاسم

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 402، بمحاذاة مفرق (عدنيم) القريب من مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الأحد، عن إصابة خطيرة لرجل، في الأربعينيات من عمره.

من مكان الحادث، صباح اليوم (تصوير طاقم الإطفاء والإنقاذ)

أصيب رجل، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 402، بمحاذاة مفرق (عدنيم) القريب من مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الأحد.

وأصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح طفيفة في الحادث. وقامت طواقم طبية بنقلهما إلى مستشفى (بيلنسون) في مدينة بيتح تكفا ومستشفى (مئير) في كفار سابا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ووصل محققو حوادث المرور إلى المكان وباشروا جمع المعلومات والأدلة ذات العلاقة.