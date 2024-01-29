إصابة امرأة ورجل إثر تعرضهما لإطلاق نار في عرب الشبلي

أسفرت جريمة إطلاق نار في عرب الشبلي عن إصابة امرأة بجروح متوسطة الخطورة، وإصابة رجل بجراح خطيرة، أحيلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب رجل (33 عاما) وامرأة (45 عاما) من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار مساء اليوم، الإثنين.

وأوضحت الطواقم الطبية أن حالة الرجل "خطيرة"، في حين وصفت حالة المرأة بـ"متوسطة الخطورة".

وأوضحت الطواقم أنها نقلت المصابين إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة.

ولم ترد معلومات حول ملابسات الجريمة أو هوية الضحايا.

وقتل 9 أشخاص بينهم شابة في جرائم إطلاق نار وطعن ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.