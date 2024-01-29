ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ3.5 سم إثر هطول الأمطار الغزيرة

تبين من معطيات سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية شهد ارتفاعا بـ3.5سم إضافية، صباح اليوم الإثنين، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة في الـ24 ساعة الأخيرة.

سجّل منسوب بحيرة طبرية ارتفاعا بـ11.5سم إضافية، صباح اليوم الإثنين، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه.

وأفادت سلطة المياه بأنه عقب هطول الأمطار، ارتفع منسوب مياه بحيرة طبرية بمقدار 3.5 سم في اليوم الأخير. وأفيد أيضًا أن المستوى يقف الآن عند 210.85- على بعد 2.15 مترًا من الخط الأحمر العلوي.

وتتوقع السلطة أن يواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بسنتيمترات أخرى بفعل هطول الأمطار الغزيرة.

وفي سياق متصل، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الإثنين، لذا يكون الجو ماطرا وباردا إلى شديد البرودة. وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.