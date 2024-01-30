أقدمت آليات السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم، على هدم منازل في كفر ياسيف بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

من مكان الهدم في كفر ياسيف، صباح اليوم (تصوير الشرطة)

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، منازل في بلدة كفر ياسيف، في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.

ووفقا للشرطة فإن "قواتها رافقت، قبل فجر اليوم، سلطة تنفيذ قانون الأراضي، في لواء الشمال، لتنفيذ هدم بيوت بُنيت بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون في كفر ياسيف".

وأضافت أنه "شارك في تأمين عملية الهدم أكثر من 100 شرطي، وذلك بالتعاون مع وحدة (يسام) وشرطة حرس الحدود، ووحدة الخيالة والكلاب البوليسية، وذلك تحت إشراف قائد لواء الساحل، داني ليفي".

وادعت الشرطة في بيانها أن "هدم البيوت جاء في طار مكافحة الشرطة للإجرام في المجتمع العربي، وأن ذلك يأتي في إطار نشاط ضد الجريمة الاقتصادية والجنائية واقتحام أراض والبناء بشكل مخالف للقانون".

وأشارت إلى أن "صاحب البيوت استمر بالبناء بشكل مخالف للقانون رغم الأمر الذي حصل عليه من المحكمة".

كما قالت إن "قوات كبيرة من الشرطة، ساعدت سلطة تنفيذ القانون في مجال الأراضي والبناء، في تنفيذ عملية الهدم التي أتت بسبب مخالفة قانون التخطيط والبناء، في أرض زراعية، وجاء الأمر بقرار صادر عن المحكمة. وأن صاحب المكان سيلزم بدفع تكاليف الهدم التي تقدر بمئات آلاف الشواكل".

وتشهد بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل وشفاعمرو والطيرة وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد والرملة ويافا ودهمش وسخنين وحرفيش والشيخ دنون وجسر الزرقاء وقرى عربية في منطقة النقب وغيرها.