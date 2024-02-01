ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ8 سم

تصب جميع الجداول من المناطق المحيطة إثر تدفق المياه بفعل هطول الأمطار الغزيرة في البحيرة، ويشهد منسوب مياه طبرية ارتفاعا ملحوظا.

سجّل منسوب مياه بحيرة طبرية ارتفاعا بـ8 سنتيمترات أخرى، صباح اليوم الخميس، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة خلال الساعات الأخيرة؛ وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه.

ووفقا لمعطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 210.57- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.77 م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وتصب جميع الجداول من المناطق المحيطة إثر تدفق المياه بفعل هطول الأمطار الغزيرة في البحيرة، ويشهد منسوب مياه طبرية ارتفاعا ملحوظا.

وتتوقع السلطة أن يواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بسنتيمترات إضافية بفعل هطول الأمطار في فصل الشتاء الحالي.

وفي سياق متصل، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم ولغاية السبت المقبل، باردا إلى شديد البرودة، دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية، مع فرص لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق.