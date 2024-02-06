جديدة المكر: المجلس المحليّ يعلن الإضراب العامّ والحداد لثلاثة أيام بعد مقتل المهندس أدهم حمود

أعلن "المجلس المحلي بكافة مؤسساته الإضراب العام، والحداد لمدة ثلاثة أيام". وقال: "إننا نرى بهذه الجريمة عملا جبانا اقترفته أيد آثمة، لا تعرف معنى الإنسانية، وكلّ ذلك بحقّ موظف مخلص في عمله.

أعلن المجس المحليّ في جديدة - المكر، مساء اليوم الثلاثاء، الإضراب العامّ في البلدة والحداد لثلاثة أيام، بعد مقتل المهندس أدهم حمود (42 عاما).

وقُتل مهندس المجلس المحلي في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في البلدة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأُصيب حمود بجراح حرجة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، حيث تمّ إقرار وفاته هناك بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وأفيد بأن الضحية حمود قُتل في جريمة إطلاق نار خلال تواجده بسيارته بالقرب من المجلس المحلي وبجانب الملعب البلدي. وترك خلفه زوجة ثاكل وثلاثة أولاد.

وفي بيان صدر عن المجلس المحلي في البلدة، جاء أن "رئيس المجلس المحلي السيد سهيل ملحم، وإدارة، وأعضاء وموظفي المجلس، يستنكرون ويشجبون بأشد العبارات جريمة الإغتيال البشعة التي راح ضحيتها مهندس المجلس المحلي أدهم وليد حمود ’خيرة شبابك يا بلد’، أثناء تأديته عمله وواجبه في خدمة مواطني هذه البلدة".

وأضاف البيان: "إننا نرى بهذه الجريمة عملا جبانا اقترفته أيد آثمة، لا تعرف معنى الإنسانية، وكلّ ذلك بحقّ موظف مخلص في عمله ومواطن صالح يسعى ليل نهار في خدمة مواطني هذه البلدة بكلّ أمانة ومحبة وتضحية".

من موقع الجريمة

ودعا البيان "أهالي بلدتنا إلى ضبط النفس والتروّي، فنحن موقنون أنّ مواطني بلدتنا على درجة من المسؤولية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي، ومن جهة أخرى نطالب الشرطة باتخاذ كلّ الإجراءات والمباشرة بالتحقيقات الجديّة لإلقاء القبض على الأيدي الآثمة التي قامت بهذا العمل الجبان".

وفي البيان ذاته أعلن "المجلس المحلي بكافة مؤسساته الإضراب العام، والحداد لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف البيان: "ومن أجلك أدهم ومن أجل إنصافك سنواصل في المجلس المحلي متابعة ملف هذه القضية، وسنصل أعلى المستويات، ولن نألوا جهدا حتى يتم القبض على الجناة".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "عرب 48" بأن مجلس محلي جديدة المكر سرّح الموظفين وأغلق أبوابه في أعقاب مقتل مهندسه، وساد الحزن والأسى بين زملاء وأهل وأصدقاء الضحية، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وأعرب نائب رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، مروان ميعاري، في حديثه لـ"عرب 48" عن شجبه واستنكاره بأشد العبارات لجريمة قتل مهندس المجلس المحلي، أدهم حمود.

وقال ميعاري إنه "فُجعنا بجريمة قتل مهندس المجلس المحلي، أدهم حمود، صباح اليوم، ولم نكن نتوقع حدوثها، فالمرحوم كان مهنيا وخلوقا وربطته علاقات طيبة مع الجميع. الجريمة وقعت كالصاعقة على كافة أهالي جديدة المكر".

وأضاف أن "حالة من الحزن والأسى سادت بين الأهالي في جديدة المكر. ندعو الشرطة إلى القيام بأداء عملها ومحاربة العنف والجريمة وإعادة الهدوء إلى القريتين خصوصا ومجتمعنا العربي عموما".

وتأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقُتل 14 شخصا بينهم شابة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.