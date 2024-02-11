هدم منزل وقاعة أفراح في وادي عارة

أقدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، على هدم منزل وقاعة لإحياء الأفراح والمناسبات في منطقة وادي عارة.

ركام المنزل في وادي عارة، اليوم

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلا وقاعة لإحياء الأفراح والمناسبات في منطقة وادي عارة.

وفي التفاصيل، هدمت الآليات منزلا قيد الإنشاء في منطقة المنصورة التي تتبع لعائلة أبو منصور بالقرب من بلدة عرعرة، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.

وهدت السلطات قاعة (نيلم) للأفراح والمناسبات في قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي، وذلك بادعاء بناء القاعة دون استصدار التراخيص اللازمة للقاعة.

وطوقت قوات معززة من الشرطة منطقتي الهدم ومنعت المواطنين من الاقتراب، ووفرت الحماية لآليات الهدم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، داهمت آليات الهدم القاعة بحماية الشرطة، حيث أغلقت الشارع المؤدي إلى القاعة، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان.

يشار إلى أن القاعة بُنيت قبل عدة أعوام، تعود ملكيتها لمواطن من قرية عرعرة المثلث.