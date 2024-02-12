كفر مندا: وفاة محمود زعبي متأثرا بإصابته في حادث طرق

توفي محمود علي زعبي من كفر مندا، متأثرا بجروحه البالغة إثر إصابته في حادث طرق مروع وقع، الليلة الماضية، بالقرب من مفرق (ألونيم).

أعلنت في بلدة كفر مندا، صباح اليوم الإثنين، وفاة الحاج محمود علي زعبي، متأثرا بجروحه البالغة إثر إصابته في حادث طرق مروع وقع، الليلة الماضية، بالقرب من مفرق (ألونيم).

وكان الحادث قد وقع بين مركبتين على شارع 77 شمالي البلاد، وأصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وسادت حالة من الحزن والأسى فور انتشار نبأ وفاة ضحية الحادث، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 40 شخصا، بينهم 15 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.