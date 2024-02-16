مصرع شخص وإصابات بينها خطيرة في حادثي طرق ودهس قرب البعينة نجيدات

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بجراح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة من جراء حادثي طرق ودهس وقعا بالتزامن على شارع 65 قرب بلدة البعينة نجيدات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي التفاصيل، فإن حادثا ذاتيا نجم عن اصطدام سيارة بحاجز حديدي، وفي الأثناء دهست سيارة مارة 3 أشخاص خلال تواجدهم في المكان بينهم أحد أفراد طاقم سلطة الإطفاء والإنقاذ الذي وصل لتخليص مصابين من الحادث الذاتي.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لأربعة أشخاص أحدهم من جراء اصطدام السيارة بالحاجز الحديدي، بالإضافة إلى 3 آخرين من جراء تعرضهم للدهس من الحادث الثاني.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "رمبام" و"بوريا" لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة أحد المصابين (25 عاما) متأثرا بإصابته فيما وصفت حالة اثنين من المصابين (35 و45 عاما) بالخطيرة بينما الأخير بالطفيفة.

وجاء عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن "رجل إطفاء من محطة طبريا أصيب خلال تأدية عمله إثر بلاغ وصل عن حادث طرق على شارع رقم 65 بالقرب من البعينة النجيدات".

وأضافت "لدى تلقي البلاغ وصل إلى المكان طاقم إطفاء وإنقاذ من محطة طبريا وباشروا العمل على تخليص العالقين، وخلال عمله أفراد الطواقم وقع حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة أخرى، ومن هذا الحادث أصيب أحد أفراد الطاقم ووصفت حالته بالخطيرة حيث نقل مع باقي المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.