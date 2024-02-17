إصابتان خطيرتان في حادث انقلاب دباب قرب طرعان

أسفر حادث انقلاب دباب بمنطقة مفتوحة قرب طرعان عن إصابة شابين بجراح خطيرة، أحيلا على إثره إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج وهما فاقدا الوعي.

أصيب شابان (40 و30 عاما) بجراح خطيرة من جراء حادث انقلاب دباب في منطقة مفتوحة قرب بلدة طرعان، اليوم السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانيا جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، بواسطة سيارة العلاج المكثف ومروحية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج وهما فاقدا الوعي وموصولان بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق السبت، توفي مسن (81 عاما) من بلدة بيت جن متأثرا بإصابته جراء حادث طرق وقع قرب مفرق "كابري"، مساء أمس الجمعة.

وأقر الطاقم الطبي في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا وفاة المسن اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأسفر الحادث نفسه عن إصابة مسنين آخرين (74 و71) من بيت جن بجراح خطيرة، بالإضافة إلى 4 أفراد عائلة واحدة وصفت حالتهم بالطفيفة.