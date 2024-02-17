فقدان آثار مسن قرب شفاعمرو وتخليص عالقين بعدة مناطق بسبب الفيضانات

دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى عدم دخول مسارات المياه والمناطق التي تغمرها مياه الأمطار في ظل أحوال الطقس السائدة بالبلاد.

جانب من أعمال البحث عن المسن المفقود بمنطقة شفاعمرو

تسببت حالة الطقس الماطرة التي تتأثر بها البلاد بحدوث فيضانات وسيول في مناطق مختلفة، ما نتج عنها أعمال تخليص لعالقين من جراء دخولهم لمناطق وشوارع غمرتها مياه الأمطار.

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وفي منطقة شفاعمرو، تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على البحث عن مسن، في الثمانينيات من عمره، إثر فقدان آثاره قرب رأس علي.

من أعمال البحث عن مسن فقدت آثاره جراء الفيضانات في منطقة شفاعمروhttps://t.co/MXIGrgrpLp pic.twitter.com/yqMDCyWzoP — موقع عرب 48 (@arab48website) February 17, 2024

وبحسب المعلومات، فإن المسن عمل في منطقة زراعية وفقدت آثاره من جراء الفيضانات على الرغم من محاولات الاتصال به.

وفي وسط البلاد، جرى تخليص 4 أشخاص دخلوا بسيارتهم مسار مياه، إذ استخدمت طواقم الإنقاذ القوارب المطاطية من أجل الوصول إلى السيارة وتخليص العالقين الأربعة.

تخليص عالقين بعد أن دخلوا بسيارتهم مسار مياه وسط البلادhttps://t.co/MXIGrgrpLp pic.twitter.com/HrMTlVDbmi — موقع عرب 48 (@arab48website) February 17, 2024

وفي السياق، دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى عدم دخول مسارات المياه والمناطق التي تغمرها مياه الأمطار في ظل أحوال الطقس السائدة بالبلاد.

يأتي ذلك فيما يتواصل هطول الأمطار بغزارة في البلاد، ما أسفر عن تدفق كميات هائلة من المياه في بلدات عربية وحدوث فيضانات وإغلاق شوارع.

وتعاني بلدات عربية من هشاشة وسوء البنى التحتية وخصوصا في الشوارع والطرقات الداخلية بين الأحياء والحارات، ما تسبب بغرقها كما تدفق المياه إلى منازل مأهولة والتسبب بأضرار فيها.