ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ16.5 سم

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بمقدار 16.5 خلال نهاية الأسبوع الماضي. وبحسب بيانات قياس سلطة المياه فإن مستوى بحيرة طبرية يبلغ 209.95-.

سجّل منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفاعا بـ16.5 خلال نهاية الأسبوع الماضي، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المحيطة؛ وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وبحسب معطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.95- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.15م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة.

ومن المتوقع أن يواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بسنتيمترات أخرى بفعل هطول الأمطار الغزيرة.

وتصب الأودية والجداول من المناطق المحيطة إثر تدفق المياه بفعل هطول الأمطار الغزيرة في البحيرة، ويشهد منسوب مياه طبرية ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة.

وفي سياق متصل، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الأحد، بالمنخفض الجوي. ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة. وتهطل زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.