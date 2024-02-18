تشخيص 3 حالات جديدة بعدوى الحصبة في منطقة حيفا

أحد المصابين ولد لم يتلقَ التطعيم وأصيب بالعدوى من طفل آخر كان قد أصيب بها خارج البلاد. ومكث الولد في قسم الطوارئ للأطفال في مستشفى (رمبام)، من يوم 13 شباط/ فبراير الجاري الساعة 18:00 وحتى يوم 14 شباط الساعة 20:00.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن ثلاثة أشخاص جُدد قد أصيبوا بمرض الحصبة في منطقة حيفا. وبدءا من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 تمّ الإبلاغ عن 21 حالة جديدة بمرض الحصبة في البلاد.

ووفقا للوزارة فإن أحد المصابين، هذا الأسبوع، وهو ولد لم يتلقَ التطعيم وأصيب بالعدوى من طفل آخر كان قد أصيب بها خارج البلاد. ومكث الولد في قسم الطوارئ للأطفال في مستشفى (رمبام)، من يوم 13 شباط/ فبراير الجاري الساعة 18:00 وحتى يوم 14 شباط الساعة 20:00.

وأشارت إلى أنه بعد تحقيق وبائيّ تمّ الوصول إلى جميع الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المريضين.

وطلبت الوزارة من الأشخاص الذين خالطوا المرضى في المواعيد المذكورة آنفًا ولم يتلقّوا التطعيمين، التوجه إلى "صوت الصحة" (كول هبريئوت)، على الرقم *5400 للحصول على معلومات حول الأماكن التي يمكن تلقّي التطعيم فيها.

كما توصي وزارة الصحّة النساء الحوامل اللواتي لم يحصلن على وجبتين من التطعيم والأطفال الذين عمرهم أقلّ من سنة والأشخاص الذين يعانون من تثبيط المناعة وانكشفوا على المرضى، التوجّه إلى طبيب العائلة أو مراكز طبّ الطوارئ، للحصول على تطعيم وقائي. وإذا اقتضت الحاجة التوجّه إلى العيادة أو المستشفى، يجب تنسيق الوصول وإبلاغ الطاقم الطبي قبل الوصول إلى المؤسسة الطبيّة.

يُذكر أن الحصبة مرض فيروسي معدٍ جدًّا، ويتمثّل في ارتفاع الحرارة، شعور عام سيئ، سيلان الأنف والطفح الجلدي، وفي بعض الحالات قد تكون للمرض مضاعفات صعبة وحتى مهدّدة للحياة. في حال ظهور أعراض وإلى حين إجراء الفحوصات الطبيّة، يجب تجنّب البقاء في الأماكن العامّة، مثل مراكز التسوق ووسائل النقل العامة وما أشبه.

يوفّر التطعيم ضدّ مرض الحصبة حماية جيّدة من المرض ومضاعفاته، وتشدّد وزارة الصحّة على أهمية تلقّي التطعيمات خاصةً للأطفال والأشخاص الذين يعانون من تثبيط المناعة، كجزء من التطعيمات الروتينية لتجنّب مضاعفات المرض.

كما توصي وزارة الصحّة المسافرين إلى خارج البلاد الحرص على تلقّي التطعيمين. ويمكن استكمال التطعيمات قبل السفر خارج البلاد في عيادات المسافرين.