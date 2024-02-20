إصابة 3 أشخاص في جريمتي إطلاق نار بيافا وسخنين

أسفرت جريمتا إطلاق نار في يافا وسخنين عن إصابة 3 أشخاص بجراح وصفت بالمتوسطة، أحيلوا على إثرهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 3 أشخاص بجراح وصفت بالمتوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في مدينتي سخنين ويافا؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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في سخنين، قدم طاقم من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لمصاب (20 عاما) عانى جروحا متوسطة وآخر وصفت حالته بالمتوسطة.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي يافا، أصيب شاب (28 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة من جراء تعرضه لإطلاق نار، ونقل إلى مستشفى "فولفسون" لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 21 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.