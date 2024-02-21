إصابة خطيرة لسائق مركبة اصطدم بحصان في النقب

أسفر حادق طرق وقع في منطقة النقب، الليلة الماضية، عن إصابة خطيرة لسائق مركبة بعد أن اصطدم بحصان في الشارع.

أصيب رجل (40 عاما) بجروح خطيرة، الليلة الماضية، بعد اصطدام مركبة بحصان أثناء سفره على الطريق السريع رقم 80 بالقرب من بلدة عرعرة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقدم مسعفون ومضمدون من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الطبية الأولية للمصاب، ونقلوه إلى مستشفى (سوروكا) بمدينة بئر السبع، حيث كان يعاني من إصابة في الرأس.

وأفاد الطاقم الطبي من "نجمة داود الحمراء" بأنه "رأينا السائق داخل السيارة فاقدا للوعي ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس. وقال المارة في مكان الحادث إنه اصطدم بحصان أثناء القيادة، وأنقذناه على الفور. وفي الوقت نفسه قدمنا له العلاج الطبي المنقذ لحياته، ونقلناه بسيارة العناية المركزة إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.