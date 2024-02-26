مصرع رجل في حادث طرق بالنقب

كان سائق المركبة، وهو رجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، مصابا، ملقى خارج المركبة فاقدا للوعي، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور.

لقي رجل في الأربعينيات من عمره مصرعه صباح اليوم الإثنين، وذلك جراء حادث طرق وقع في منطقة النقب الغربي.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن حادث طرق وقع عند مفرق "تسئليم" في النقب الغربي، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وكان سائق المركبة، وهو رجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، مصابا، ملقى خارج المركبة فاقدا للوعي، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع رقم 234 في النقب الغربي، ويستدل من المعلومات الأولية أن مركبة تجارية صغيرة ولأسباب لم تتضح بعد انقلبت على جانبها.