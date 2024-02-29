إصابة بالغة الخطورة لعامل في منطقة طبرية

أسفر حادث عمل وقع، اليوم، في ورشة للبناء بمنطقة طبرية، عن إصابة عامل بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة.

أصيب عامل بناء، يبلغ من العمر 40 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة، بعد ظهر اليوم الخميس، خلال عمله في ورشة للبناء من جراء سقوطه عن ارتفاع، في منطقة طبرية.

وأفادت مصادر طبية بأن العامل سقط من علو في أحد مواقع البناء بالقرب من مستشفى (بوريا)، وقدم مسعفون ومضمدون من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الطبية الأولية للمصاب في المكان، ونقله إلى مركز الشمال الطبي (بوريا) أثناء إجراء عمليات إنعاش. وأضافت أن المصاب يعاني من إصابات متعددة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.