اتهام شاب بمحاولة قتل مديره بالنقب

وفقا للائحة الاتهام "بعد ساعة من الحادث، عاد المتهم إلى المكان مع مسدس وأطلق النار باتجاه مديره في الجزء العلوي من جسده من مسافة قريبة. استمر المتهم في إطلاق النار على مديره حتى وهو مستلق على الأرض".

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب (20 عامًا) بتهمة محاولة قتل مديره بسبب نزاع نشب بينهما قبل نحو عامين.

ونسبت للمتهم تهم محاولة القتل وحيازة وحمل السلاح واستخدامه.

ويستدل من لائحة الاتهام بأنه قبل عامين، نشب نزاع بين المتهم ومديره بسبب خروج المتهم من الاستراحة في وقت غير مناسب. نتيجة لهذا النزاع، قال المدير للمتهم إذا لم يكن يرغب في العمل، فيجب أن يذهب إلى المنزل، وألا يعود للعمل. رد المتهم على مديره بتهديدات وغادر المكان".

وذكر في لائحة الاتهام أنه "بعد ساعة من الحادث، عاد المتهم إلى المكان مع مسدس وأطلق النار باتجاه مديره في الجزء العلوي من جسده من مسافة قريبة. استمر المتهم في إطلاق النار على مديره حتى وهو مستلق على الأرض. نتيجة لإطلاق النار، أصيب المدير بعدة طلقات في الصدر والبطن والأطراف السفلية. بعد ارتكاب الجريمة، هرب المتهم لمدة عامين".