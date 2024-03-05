إصابة خطيرة لطفلة دهسا قرب أم الفحم

أصيبت طفلة، تبلغ 11 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضها للدهس على شارع 65 قرب مدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفلة المصاب، إذ عانت جروحا خطيرة في أنحاء جسدها.

وقال المضمد عثمان إغبارية، إن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا نجم عن إصابة طفلة جراء تعرضها للدهس من مركبة عابرة، حيث وجدنا الطفلة على جانب الشارع ولم تكن بوعيها الكامل وقد عانت جروحا خطيرة، وعلى الفور قدمنا لها العلاجات الأولية ونقلناها إلى المستشفى بحالة خطيرة".

وأحيلت الطفلة المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.