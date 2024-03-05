مصرع شاب في حادث طرق على شارع 4 جنوبي البلاد

أسفر حادث طرق وقع، صباح اليوم، على شارع 4 جنوبي البلاد، عن مصرع شاب ثلاثيني وإصابة آخر بجروح وصفت بأنها متوسطة.

لقي شاب، يبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعه في حادث طرق وقع صباح اليوم، الثلاثاء، بين مركبتين على شارع رقم 4 بالقرب من بلدة (بات هدار).

ووفقا لطواقم الإنقاذ، كان السائق محصورً في مركبته، وبعد إنقاذه، تبين لطاقم "نجمة داود الحمراء" بأنه لا توجد علامات تدل بأنه على قيد الحياة، ما اضطرهم إلى إعلان وفاته، فيما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى (برزيلاي) وهو يعاني جروحا في الصدر والأطراف.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى الساعة 06:46 بلاغا حول حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 4 جنوبي البلاد، إذ وصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت شابا (30 عاما) بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وعليه تمّ إقرار وفاته على الفور، وآخر (46 عاما) وصفت جروحه بالمتوسطة أحيل بعدها إلى مستشفى (برزيلاي) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.