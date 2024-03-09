إصابة خطيرة لشاب عربي في حادث طرق بنتانيا

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة في نتانيا عن إصابة شاب عربي بجراح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شاب (23 عاما) من كفر قرع بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة في نتانيا، مساء اليوم السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وقالت مضمدة وصلت إلى مكان الحادث، إن "المصاب كان على الشارع على بعد أمتار من الدراجة النارية، إذ كان بوعيه وعانى جروحا خطيرة، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه إلى المستشفى".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "لنيادو" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.