السجن 3 مؤبدات و15 عاما لشاب من البعنة بعد إدانته بجرائم ومحاولات قتل

"المحكمة قبلت موقف النيابة بشكل كامل وقررت بشأن الجرائم في ظروف مشددة (3 جرائم قتل)، وحكمت على بكري بالسجن 3 مؤبدات، والسجن 30 عاما على باقي الجرائم".

فرضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكما بالسجن 3 مؤبدات و15 عاما على الشاب أحمد بكري (29 عاما) من قرية البعنة، وذلك بعد إدانته بثلاث جرائم قتل وثلاث محاولات قتل.

وجاء في بيان النيابة العامة اليوم، أنه "جرى التطرق خلال جلسة المحكمة بالتفصيل إلى مراحل التخطيط التي سبقت جرائم القتل ومراقبة مركبات الضحايا وحيازة أدوات أدت في يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إلى مقتل الضحايا الثلاثة رامي أبو ظلام (41 عاما) وسهير حسن (38 عاما) وحامد حسين (23 عاما)، ومحاولة قتل ثلاثة أشخاص آخرين في محمية ’تال دان’".

وأضافت "كما ركزت المحكمة على تسلسل الأحداث وخلفية الأحداث إثر النزاع في عائلة حصارمة، والذي أسفر عن عدد من الضحايا. وأدين بكري بحيازة ونقل سلاح وإشعال النار في السيارة التي استخدمت للهروب من مكان الجريمة وتشويش مجرى القضاء".

وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أن "الحديث يدور عن جرائم وحشية أدت إلى فقدان حياة 3 أشخاص. النتيجة الصعبة وخطورة الأفعال جاءت بعد تخطيط غير عادي، إذ أن بكري لم يعترف ولم يتحمل مسؤولية أفعاله وقد طُلب من المحكمة أن تحدد أنه على الرغم من أن هذه كانت جريمة واحدة قتل خلالها عدة أشخاص، إلا أن العقوبات تراكمية، كما طلبت النيابة العامة فرض الحد الأقصى للتعويض الذي حدده القانون لكل من أسر الضحايا وكذلك لضحايا محاولة القتل".

وتابعت أن "المحكمة قبلت موقف النيابة بشكل كامل وقررت بشأن الجرائم في ظروف مشددة (3 جرائم قتل)، وحكمت على بكري بالسجن 3 مؤبدات، والسجن 30 عاما على باقي الجرائم (3 محاولات قتل وإضرام النار وتشويش مجرى القضاء)، بالإضافة إلى تعويضات بقيمة 258 ألف شيكل لعائلات ضحايا جرائم القتل و80 ألف شيكل لضحايا محاولات القتل".