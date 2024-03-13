مصرع 3 أشخاص بحادث طرق على شارع 60

وفقا للمعلومات الأولية، فإن مركبة خاصة اصطدمت بحاجز الشارع بقوة، حيث كان بداخلها 3 أشخاص، عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليصهم.

لقي 3 أشخاص مصرعهم فجر اليوم الأربعاء، وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع على شارع رقم 60 بالقرب من المفترق الاستيطاني " غفعات أساف" على طريق رام الله - نابلس مقابل دير دبوان في الضفة الغربية.

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وبحسب خدمة الإطفاء والإنقاذ، فإن طواقمها وفور تلقيها البلاغ وصلت إلى مكان حادث الطرق، وأتضح أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن مركبة خاصة اصطدمت بحاجز الشارع بقوة، حيث كان بداخلها 3 أشخاص، عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليصهم.

وبحسب طواقم الإسعاف، أتضح أن اثنين منهم فارقا الحياة لشدة الاصطدام، حيث عملت طواقم الإنقاذ على تخليص العالقين والجرحى ونقلهم للطواقم الطبية التي أعلنت عن وفاة 3 أشخاص في حادث الطرق الذاتي.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.