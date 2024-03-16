مصرع شخص من طرعان وإصابة خطيرة في حادث طرق

أسفر حادث اصطدام مركبة بعامود على شارع 77 قرب مفرق "هموفيل" عن مصرع شخص وإصابة آخر بجراح خطيرة.

من مكان الحادث

لقي شخص من طرعان وأصيب آخر بجراح خطيرة، وكلاهما في الستينيات من عمريهما، جراء حادث طرق وقع على شارع 77 قرب محور طرق "هموفيل" شمالي البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي التفاصيل، فإن حادث الطرق نجم عن اصطدام مركبة بعامود عند مدخل محطة وقود لأسباب لم تعرف بعد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لأحد المصابين، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى متأثرا بجراحه الخطيرة.

كما قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الآخر، وجرى نقله إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابات خطيرة في البطن والصدر.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.