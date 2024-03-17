مصرع صلاح قبوعة من تل عراد في حادث طرق

أسفر حادث الطرق الذي وقع على شارع 6 بالقرب من قرب مدينة الطيرة، الليلة الماضية، عن مصرع الشاب صلاح قبوعة (37 عاما) من سكان قرية تل عراد في النقب، جنوبي البلاد، وإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.

من مكان الحادث على شارع 6، الليلةو الماضية

لقي الشاب صلاح قبوعة (37 عاما) من سكان قرية تل عراد في النقب، جنوبي البلاد، مصرعه، من جراء حادث الطرق الذي وقع على شارع 6 بالقرب من قرب مدينة الطيرة.

وأصيب في الحادث الذي وقع بين سيارة خصوصية وشاحنتين، الليلة الماضية، 9 آخرون.

ضحية الحادث صلاح قبوعة

ووفقا لمصادر محلية فإن ضحية الحادث ترك خلفه سبعة أطفال وزوجته حامل في شهرها الأخير.

وأضافت المصادر أنه، على ما يبدو، كان سائق الشاحنة قد توقف بجانب الشارع، وترجل من سيارته لفحص أمر ما، وفي نفس اللحظة شاحنة أخرى اصطدمت بالشاحنة التي كانت مركونة بجانب الشارع ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية حادث الطرق، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

75 شخصا بينهم 28 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 75 شخصا، بينهم 28 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.