الشرطة تغلق محلا تجاريا في كفر قاسم بذريعة "تشغيل فلسطينيين بدون تصاريح"

أغلقت الشرطة محلا تجاريا في كفر قاسم لشهر، بذريعة "تشغيل عمال فلسطينيين بدون تصاريح".

أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلا تجاريا في مدينة كفر قاسم لمدة 30 يوما، وذلك بذريعة "تشغيل عمال فلسطينيين بدون تصاريح".

وأعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن "قائد لواء المركز في الشرطة، آفي بيطون، وقع على أمر إغلاق لمحل تجاري لبيع الأخشاب في كفر قاسم، بعد ضبط عمال فلسطينيين يعملون في المحل بدون تصاريح".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "تم ضبط 6 عمال فلسطينيين في المحل، والشرطة قررت إغلاق المحل لمدة 30 يوما".

وحذرت الشرطة من أنها "لن تتسامح مطلقًا مع من ينتهك القانون وقد يضر بأمن المواطنين، خاصة في أوقات الحرب".

وتواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.