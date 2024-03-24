جنازة الفتى أمير دواهدي ضحية جريمة القتل في طمرة تتحول لمسيرة احتجاجية ضد العنف والجريمة

تحوّلت جنازة ضحية جريمة القتل في طمرة، الفتى أمير دواهدي (16 عاما)، لمسيرة ضخمة انطلقت من بيت عائلة الفقيد وصولا إلى المقبرة الشمالية في المدينة.

تشييع جثمان الفتى ضحية جريمة القتل في طمرة، اليوم (عرب 48)

شيعت جماهير غفيرة من أهالي مدينة طمرة والمنطقة، عصر اليوم الأحد، جثمان الفتى أمير دواهدي (16 عاما)، والذي قتل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت، وأقر وفاته في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، فجر السبت، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وتحولت الجنازة لمسيرة ضخمة انطلقت من بيت عائلة الفقيد وصولا إلى المقبرة الشمالية في المدينة.

تشييع جثمان الفتى أمير دواهدي ضحية جريمة القتل في #طمرة. pic.twitter.com/xsTnCPZwil — موقع عرب 48 (@arab48website) March 24, 2024

ودعت بلدية طمرة أهالي المدينة في اجتماع طارئ عقدته مع اللجنة الشعبية ورابطة الأئمة في المدينة ولجنة أولياء أمور الطلاب، أمس، إلى الاحتشاد والمشاركة في تشييع جثمان الفتى، لمساندة العائلة واحتجاجا على جريمة قتله.

كلام مسنّة أثناء تشييع جثمان الفتى في طمرة، ضحية جريمة القتل.



- خاصّ بـ"عرب 48" pic.twitter.com/hZhUuYpapr — موقع عرب 48 (@arab48website) March 24, 2024

والتزمت طمرة بالإضراب والحداد العام، اليوم، تلبية لقرار بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلبة المحلية في المدينة، احتجاجا على مقتل الفتى في جريمة إطلاق النار.