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24/03/2024 - 16:36

جنازة الفتى أمير دواهدي ضحية جريمة القتل في طمرة تتحول لمسيرة احتجاجية ضد العنف والجريمة

تحوّلت جنازة ضحية جريمة القتل في طمرة، الفتى أمير دواهدي (16 عاما)، لمسيرة ضخمة انطلقت من بيت عائلة الفقيد وصولا إلى المقبرة الشمالية في المدينة.

جنازة الفتى أمير دواهدي ضحية جريمة القتل في طمرة تتحول لمسيرة احتجاجية ضد العنف والجريمة

تشييع جثمان الفتى ضحية جريمة القتل في طمرة، اليوم (عرب 48)

شيعت جماهير غفيرة من أهالي مدينة طمرة والمنطقة، عصر اليوم الأحد، جثمان الفتى أمير دواهدي (16 عاما)، والذي قتل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت، وأقر وفاته في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، فجر السبت، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وتحولت الجنازة لمسيرة ضخمة انطلقت من بيت عائلة الفقيد وصولا إلى المقبرة الشمالية في المدينة.

ودعت بلدية طمرة أهالي المدينة في اجتماع طارئ عقدته مع اللجنة الشعبية ورابطة الأئمة في المدينة ولجنة أولياء أمور الطلاب، أمس، إلى الاحتشاد والمشاركة في تشييع جثمان الفتى، لمساندة العائلة واحتجاجا على جريمة قتله.

والتزمت طمرة بالإضراب والحداد العام، اليوم، تلبية لقرار بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلبة المحلية في المدينة، احتجاجا على مقتل الفتى في جريمة إطلاق النار.

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