حيفا: تعرض عامل لصعقة كهربائية أثناء عمله وحالته متوسطة إلى خطيرة

أصيب عامل، صباح اليوم، بصعقة كهربائية أثناء عمله في مدينة حيفا، ووصفت حالته بأنها متوسطة إلى خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

تعرض عامل، صباح اليوم الثلاثاء، لصعقة كهربائية أثناء عمله ووصفت حالته بأنها متوسطة إلى خطيرة.

وجاء في التفاصيل أنه أصيب عامل (50 عاما) بجروح تراوحت بين متوسطة وخطيرة، جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في ورشة بناء في شارع "هميليخ أمتسياهو" بمدينة حيفا. وتم نقله إلى مستشفى "رمبام" مصابا بحروق في جسده.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.