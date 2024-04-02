3 إصابات إحداها خطيرة في حادث دهس قرب عكا

أسفر حادث عن إصابة خطيرة لشخص دهسا من دراجة نارية قرب مدينة عكا، فيما أصيب سائق الأخيرة بجراح متوسطة.

من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)

أصيب شاب، يبلغ 35 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث دهس على شارع 4 قرب مدينة عكا؛ اليوم الثلاثاء.

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وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن تعرض شخص للدهس من دراجة نارية، فيما أصيب سائقها بجراح متوسطة وشخص آخر وصفت حالته بالطفيفة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة، إذ عانى المصاب بحالة خطيرة جراحا خطيرة في أنحاء جسده بينما سائق الدراجة النارية عانى جروحا متوسطة في الرأس وأطراف جسده.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل لغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.