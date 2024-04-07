62.5 سم لامتلاء بحيرة طبرية

منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.425- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 62.5 سم لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم الأحد.

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية ببضع سنتيمترات خلال الأسابيع الأخيرة، بفعل تدفق المياه من المناطق المحيطة، وينقص البحيرة 62.5 سم لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو سلطة المياه.

وفي التفاصيل، سجّل منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفاعا بـ0.5 سم خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب معطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.425- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 62.5 سم لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بسنتيمترات أخرى بفعل هطول الأمطار خلال الأسابيع الأخيرة.

وتصب الأودية والجداول من المناطق المحيطة إثر تدفق المياه بفعل هطول الأمطار الغزيرة في البحيرة، ويشهد منسوب مياه طبرية ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة.

ويفتح موسم السباحة في شواطئ اتحاد بلدات طبرية بعد غد الثلاثاء الموافق 9 نيسان/ أبريل 2024، مع توفير خدمات الإنقاذ.