يافا: مطالبة بتحرير جثمان طوخي ومعاقبة الشرطي المجرم

ويعتقد الأهالي في يافا أن استمرار التمسك بجثمان طوخي يعني تشتيت وإخفاء الشواهد والأدلّة للتستر على جريمة الشرطي المُعتقل إثر تحقيق تجريه الشرطة مع نفسها عبر "ماحاش".

شارك العشرات من أهالي مدينة يافا، صباح اليوم السبت، بوقفة أمام معهد أبو كبير للطب الشرعي، مطالبين بتحرير جثمان يعقوب طوخي، الذي قُتل برصاص شرطي بوحدة سرية بالشرطة الإسرائيلية.

ويعتقد الأهالي في يافا أن استمرار التمسك بجثمان طوخي يعني "تشتيت وإخفاء الشواهد والأدلّة للتستر على جريمة الشرطي المُعتقل" إثر تحقيق تجريه الشرطة مع نفسها عبر "ماحاش".

وتنتهي غالبا هذه الملفات بإغلاقها دون محاسبة المجرمين من عناصر الشرطة.

واتفق المطالبون بتحرير الجثمان على أنه ما لم يتم تحرير جثمانه اليوم، سيُعلن الإضراب العام غدا في يافا بالتزامن مع جنازة الضحية المغدور على يد الشرطي.

وذكر شاهد عيان لـ"عرب 48"، أن شرطيا بلباس مدني أطلق 8-9 رصاصات على الضحية الذي استقل دراجة نارية، وذلك بعد نقاش بينهما في الشارع عند ممر للمشاة.

والضحية تعرض لإطلاق نار قرب منزله، وأفيد بأنه كان يعمل كمسعف متطوع مع "نجمة داود الحمراء".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد عناصرها الذي كان خارج نطاق عمله أطلق النار على شخص (50 عاما) من سكان يافا.

"عمل إجرامي بشع"

من جهتها، استنكرت الجمعية الخيرية الأرثوذكسية في يافا، جريمة القتل، وقالت في بيانها "تستنكر بشدة الجمعية الخيرية الأرثوذكسية وجميع مؤسساتها في يافا العمل الإجرامي البشع الذي راح ضحيته الشاب الخلوق من خيرة الشباب في يافا، المأسوف على شبابه يعقوب طوخي رحمة الله عليه. وتتقدم الجمعية بخالص التعازي والمواساة من عائلة الفقيد لهذا المصاب الجلل وتدعو الله أن يلهم العائلة الصبر والسلوان".