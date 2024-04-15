57 سم لامتلاء بحيرة طبرية

بلغ منسوب المياه في بحيرة طبرية 209.37- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 57 سم لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم الإثنين.

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية ببضع سنتيمترات في الآونة الأخيرة، بفعل تدفق المياه من المناطق المحيطة، وينقص البحيرة 57 سم لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو سلطة المياه، صباح اليوم الإثنين.

وسجّل منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفاعا بـ1 سم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب معطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.37- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 57 سم من الخط الأحمر العلوي لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وبلغت درجة الحرارة في شواطئ طبرية، في ساعات صباح اليوم، 23 درجة مئوية.

وفُتح موسم السباحة في شواطئ اتحاد بلدات طبرية، يوم الثلاثاء الموافق 9 نيسان/ أبريل 2024، مع توفير خدمات الإنقاذ في الشواطئ المرخصة.

وتُعدّ بحيرة طبرية عذبة المياه، ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.